Улицу Константиновых освободят от покрышек через две недели

Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с мусором возле дома №4А на улице Константиновых в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на мусорной площадке уже долгое время организован выброс автомобильных покрышек.

— Мусор вывозят, а покрышки остаются, - пишет женщина. - Кто должен отвечать за этот произвол? Складировать покрышки в этом месте запрещено законом! Жильцы домов платят деньги за вывоз мусора! Просьба обратить внимание на эту проблему!

— С близлежащими автосервисами и шиномонтажами проведём работу и напомним, что складировать покрышки на контейнерных площадках запрещено, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Свалку постараемся вывезти в течение двух-трёх недель.