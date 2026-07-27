На улице Врубовой упавшее дерево лежит больше недели

В воскресенье, 26 июля, калужанка рассказала о проблеме с упавшим деревом в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дерево лежит уже больше недели.

— Дерево упало ещё неделю назад, - пишет горожанка. - Лежит больше недели и никому нет никакого дела!

— Мы направили требование в УК о необходимости уборки спиленного дерева с придомовой территории, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.