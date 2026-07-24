В Калуге 28 июля перекроют воду на нескольких улицах

Калугаоблводоканал предупредил жителей областного центра о временном перекрытии холодного водоснабжения.

Отключение запланировано на 28 июля и продлится с 9:00 до 17:00.

Причина – проведение работ по переврезкам во вновь проложенный водопровод. Работы будут вестись на улице Луначарского у дома № 62.

Без воды останутся несколько улиц и переулков:

- улица Луначарского (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Зеленый Крупец), - улица Зеленый Крупец, - улица Салтыкова-Щедрина, - пер. Луначарского, - улица Знаменская, - улица Подвойского, - переулок Подвойского, - улица Детей Коммунаров, - 2-ой Красноармейский переулок, - улица Кутузова д. 24, д. 26, - улица Беляева. Кроме того, в центральной части города ожидается пониженное давление воды.

Социально значимые объекты, попадающие под отключение, заранее предупреждены.

На время отсутствия водоснабжения предприятие организует подвоз воды для населения.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, – отметили в организации.

Калужанам рекомендуют запастись водой для бытовых нужд до начала отключения.