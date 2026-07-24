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Недвижимость и ЖКХ

Чиновники объяснили причины демонтажа уличного фонаря в деревне Залужье

Евгения Родионова
24.07, 16:00
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Житель деревни Залужье Тарусского района сообщил нам в четверг, 23 июля, что в его деревне пропал уличный фонарь. Его сняли, когда меняли провода.

— Светильник висел на столбе с 60-х годов, - рассказывает мужчина. - Он освещал дорогу между двумя домами, где живут пожилые люди - один 1946 года, другой 1952-го. Обещали повесить фонарь обратно на новый столб, но до сих пор не вернули.

— В ходе замены опор линии электропередачи демонтированы светильники уличного освещения, - комментирует ситуацию администрация Тарусского района. - Дело в том, что их подключение было выполнено с нарушением - в обход приборов учёта. Понимаем важность сложившейся ситуации. Для решения проблемы администрация уже готовит техническую документацию, чтобы смонтировать новую линию до конца этого года.

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