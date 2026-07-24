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Недвижимость и ЖКХ

В двух домах посёлка Ферзиково устранили утечку воды

Евгения Родионова
24.07, 15:00
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В четверг, 23 июля, на нашу редакцию пришло обращение от жительницы посёлка. Она рассказала, что вода пропала сразу в двух домах - на Луговой и Красноцветова.

По её словам, мутная вода текла из крана несколько дней, а на Красноцветова её нет вообще - ни летом, ни зимой.

— Провели обследование и выявили утечку, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Специалисты ее устранили. В настоящее время с нашей стороны вода подается с нормативным давлением.

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