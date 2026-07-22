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Недвижимость и ЖКХ

В пострадавшую от аварии деревню вернули воду

Дмитрий Ивьев
22.07, 09:01
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Вечером во вторник, 21 июля, прокуратура региона сообщила, что в деревне Войлово Людиновского района устранили последствия аварии.

Из-за коммунальной аварии населенный пункт временно оставался без воды. При этом жителям обеспечили подвоз.

- Авария на объекте коммунального хозяйства устранена, водоснабжение восстановлено, - прокомментировали в прокуратуре.

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