В пострадавшую от аварии деревню вернули воду

Вечером во вторник, 21 июля, прокуратура региона сообщила, что в деревне Войлово Людиновского района устранили последствия аварии.

Из-за коммунальной аварии населенный пункт временно оставался без воды. При этом жителям обеспечили подвоз.

- Авария на объекте коммунального хозяйства устранена, водоснабжение восстановлено, - прокомментировали в прокуратуре.