В жилом доме города Сосенский проверят качество воды
В понедельник, 20 июля, жительница города Сосенский рассказала о проблеме с водой в доме №7 на улице 60-летия Октября.
По её словам, качество воды вызывает подозрение.
— Прошу разобраться с качеством воды в городе Сосенский, - пишет горожанка. - Визуально она чистая, но на самом деле итог на фото.
— До конца недели отберём пробы воды, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».
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