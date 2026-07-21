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Недвижимость и ЖКХ

В жилом доме города Сосенский проверят качество воды

Евгения Родионова
21.07, 14:40
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В понедельник, 20 июля, жительница города Сосенский рассказала о проблеме с водой в доме №7 на улице 60-летия Октября.

По её словам, качество воды вызывает подозрение.

— Прошу разобраться с качеством воды в городе Сосенский, - пишет горожанка. - Визуально она чистая, но на самом деле итог на фото.

— До конца недели отберём пробы воды, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».

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