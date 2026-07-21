В жилом доме города Сосенский проверят качество воды

В понедельник, 20 июля, жительница города Сосенский рассказала о проблеме с водой в доме №7 на улице 60-летия Октября.

По её словам, качество воды вызывает подозрение.

— Прошу разобраться с качеством воды в городе Сосенский, - пишет горожанка. - Визуально она чистая, но на самом деле итог на фото.

— До конца недели отберём пробы воды, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».