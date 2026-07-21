Жильцам дома в Хвастовичах залило квартиры из-за ремонта крыши

Об этом во вторник, 21 июля, сообщила прокуратура Хвастовичского района.

По данным ведомства, во время капремонта крыши их многоквартирного дома пострадали квартиры.

— Подрядчики сняли старую кровлю, а временную защиту от дождя сделали плохо - она пропускала воду. В итоге затопило две квартиры, - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры потребовали от руководителя подрядной организации исправить ситуацию. После этого рабочие дополнительно укрепили укрытие крыши. Возмещение ущерба хозяевам затопленных квартир прокуратура держит на особом контроле.