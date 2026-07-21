На улице Тульской спиленные ветки уберут только через две недели
Во вторник, 21 июля, жительница Калуги рассказала о проблеме со спиленными деревьями в комментариях в социальной сети.
По её словам, ветки лежат уже более трёх недель.
— Месяц как спилили деревья, - рассказывает горожанка. - Ветки и спилы до сих пор лежат на дороге. Когда уже прекратится этот бардак?
— Вывоз деревьев планируем провести в течение двух недель, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
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