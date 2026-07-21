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Недвижимость и ЖКХ

В Козельске затапливает подвал дома

Евгения Родионова
21.07, 09:07
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Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, опять затапливает подвал дома №38 по улице Гвардейской.

— Всё как и осенью 2025 года, - пишет женщина. - На жалобу никто не реагирует. Звонили в Водоканал в Козельске и в Калуге. Реакции никакой! Отходы уже подошли к ступенькам. В квартирах на первом этаже ощущается соответствующий запах канализации. Просьба посодействовать в решении проблемы.

— Сегодня специалисты выедут на место для проведения обследования, - прокомментировали в ГП «Калугаоблводоканал».

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