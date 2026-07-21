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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги третий месяц устраняют зловонное болото

Евгения Родионова
21.07, 09:33
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В понедельник, 20 июля, калужанка рассказала о проблеме с зловонным болотом на улице Гагарина и Пушкина в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, его не могут убрать уже третий месяц.

— Оно выросло из ручейка нечистот из люка после начала ремонта. В Водоканале сначала говорили о том, что все исправили (нет), потом что должны выехать специалисты (снова нет), а воз и ныне там. Помогите решить вопрос. Всё лето с закрытыми окнами из-за смрада. И это в самом центре города!

— Вчера специалисты устранили засор, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».

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