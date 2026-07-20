На улице Суворова сухие деревья стоят уже три года

Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, деревья находятся между двумя жилыми домами.

— Обращаюсь по поводу аварийных деревьев между домами №157 и №159 на улице Суворова (напротив Суворова дома №160), - пишет женщина. - Там уже три года стоят три сухих дерева. Наблюдаю их из окна, и ситуация вызывает беспокойство - есть риск падения веток или самих стволов. По отчётам, в городе завершены работы по спилу сухих деревьев, но на этой территории проблема не решена. К сожалению, дозвониться в профильные службы не получается, поэтому вынуждена обращаться сюда письменно. Прошу провести проверку и организовать удаление сухих деревьев.

— Как сообщили нам в УК, жители домов отказались на общем собрании собственников от спила данных деревьев, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.