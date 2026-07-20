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Недвижимость и ЖКХ

На улице Кубяка отремонтируют ливнёвку

Евгения Родионова
20.07, 11:00
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В воскресенье, 19 июля, калужанка рассказала о проблеме с ливнёвкой на улице Кубяка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, это единственная подъездная дорога к дому №9, корпуса 5, 6, 7 и 8, а также дому №11А по улице Кубяка.

— Ливнёвка почти разрушена, - пишет женщина. - Асфальт по краям потрескался, осыпается. Металлическая конструкция разваливается. Ещё немного и ливнёвка совсем провалится со всеми вытекающими, единственный подъезд к пяти жилым домам для спец служб (скорая, пожарная, полиция) будет отрезан, либо сильно затруднён. Необходимо восстановить ливнёвку. Писали уже многочисленные жалобы, а толку нет: проблема не решается.

— Сейчас закупаем необходимые материалы для проведения работ, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - В течение летнего периода отремонтируем ливнёвку.

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