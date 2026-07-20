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Недвижимость и ЖКХ

В сквере Кирюхина вторую неделю течёт вода

Евгения Родионова
20.07, 11:20
1 335
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Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, вода течёт уже вторую неделю.

— Решите проблему, пожалуйста, - пишет женщина. - Невозможно ходить!

— Сегодня специалисты повторно проведут обследование проблемы, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».

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