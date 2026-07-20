В сквере Кирюхина вторую неделю течёт вода
Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.
По её словам, вода течёт уже вторую неделю.
— Решите проблему, пожалуйста, - пишет женщина. - Невозможно ходить!
— Сегодня специалисты повторно проведут обследование проблемы, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь