В сквере Кирюхина вторую неделю течёт вода

Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, вода течёт уже вторую неделю.

— Решите проблему, пожалуйста, - пишет женщина. - Невозможно ходить!

— Сегодня специалисты повторно проведут обследование проблемы, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».