Кому в Калуге отключат горячую воду 20 июля
На следующей неделе в городе продолжатся профилактические работы на теплосетях. Из-за этого часть жителей останется без горячей воды, сообщили в администрации.
Отключение с 20 по 31 июля:
- ул. Анненки, д. 38 к1, 40, 41 к1
- ул. Баумана, д. 3 к1, 3 к2, 4, 5 к2, 5а, 12/17, 30 к1
- ул. Большевиков, д. 1
- ул. Гагарина, д.6а/47, 8, 8а, 9, 11, 13
- ул. Георгиевская, д. 3, 5, 23
- ул. Дзержинского, д. 1/46
- ул. Достоевского, д. 35
- ул. Карпова, д. 10
- ул. Космонавта Комарова, д. 30, 33, 35, 45 к1
- ул. Октябрьская, д. 11, 21/22, 48
- ул. Парижской Коммуны, д. 1а, 24, 26, 28, 30
- ул. Циолковского, д. 5, 33, 41, 44, 47, 58, 60, 62, 67/1
- ул. Воронина, д. 11, 30
- ул. Кирова, д. 1, 16
- ул. Ломоносова, д. 1
- ул. Баррикад, д. 2, 8, 12
- ул. Пролетарская, д. 21, 23, 39, 40, 41, 44, 47, 51, 90, 100
- ул. Вооруженного Восстания, д. 1, 2
- ул. Герцена, д. 2 к8, 3, 4, 6, 14а, 16, 17, 17 к1, 19а
- ул. Огарева, д. 3, 5, 6, 9 к7, 11, 11 к8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 40 к1, 40 к2, 42, 44
- ул. Плеханова, д. 2 к1, 2 к2, 3, 4, 5 к1, 20, 41, 43, 45, 48/8, 61, 96
- ул. Рылеева, д. 1 к12, 3, 4, 5, 6
- ул. Труда, д. 4 к1, 4 к2, 6 к1, 10, 14 к2, 16, 18 к1, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- 2-й пер Интернациональный, д. 10
- пер. Пушкина, д. 2, 3
- пер. Суворова, д. 5, 7 к1, 21, 25, 31, 38, 44, 46, 54, 60, 63 к1, 65, 67, 69, 111/21, 113, 117
- пл. Мира, д. 2, 3. 4 к1
Отключение с 21 июля по 1 августа:
- ул. Московская, д. 313, 313а, 315, 315 к1, 315 к2, 315 к3, 315 к4, 315 к5, 315 к6, 317, 319, 319 к1.
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