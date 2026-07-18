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Недвижимость и ЖКХ

Кому в Калуге отключат горячую воду 20 июля

Дмитрий Ивьев
18.07, 11:31
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На следующей неделе в городе продолжатся профилактические работы на теплосетях. Из-за этого часть жителей останется без горячей воды, сообщили в администрации.

Отключение с 20 по 31 июля:

  • ул. Анненки, д. 38 к1, 40, 41 к1
  • ул. Баумана, д. 3 к1, 3 к2, 4, 5 к2, 5а, 12/17, 30 к1
  • ул. Большевиков, д. 1
  • ул. Гагарина, д.6а/47, 8, 8а, 9, 11, 13
  • ул. Георгиевская, д. 3, 5, 23
  • ул. Дзержинского, д. 1/46
  • ул. Достоевского, д. 35
  • ул. Карпова, д. 10
  • ул. Космонавта Комарова, д. 30, 33, 35, 45 к1
  • ул. Октябрьская, д. 11, 21/22, 48
  • ул. Парижской Коммуны, д. 1а, 24, 26, 28, 30
  • ул. Циолковского, д. 5, 33, 41, 44, 47, 58, 60, 62, 67/1
  • ул. Воронина, д. 11, 30
  • ул. Кирова, д. 1, 16
  • ул. Ломоносова, д. 1
  • ул. Баррикад, д. 2, 8, 12
  • ул. Пролетарская, д. 21, 23, 39, 40, 41, 44, 47, 51, 90, 100
  • ул. Вооруженного Восстания, д. 1, 2
  • ул. Герцена, д. 2 к8, 3, 4, 6, 14а, 16, 17, 17 к1, 19а
  • ул. Огарева, д. 3, 5, 6, 9 к7, 11, 11 к8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 40 к1, 40 к2, 42, 44
  • ул. Плеханова, д. 2 к1, 2 к2, 3, 4, 5 к1, 20, 41, 43, 45, 48/8, 61, 96
  • ул. Рылеева, д. 1 к12, 3, 4, 5, 6
  • ул. Труда, д. 4 к1, 4 к2, 6 к1, 10, 14 к2, 16, 18 к1, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • 2-й пер Интернациональный, д. 10
  • пер. Пушкина, д. 2, 3
  • пер. Суворова, д. 5, 7 к1, 21, 25, 31, 38, 44, 46, 54, 60, 63 к1, 65, 67, 69, 111/21, 113, 117
  • пл. Мира, д. 2, 3. 4 к1

Отключение с 21 июля по 1 августа:

  • ул. Московская, д. 313, 313а, 315, 315 к1, 315 к2, 315 к3, 315 к4, 315 к5, 315 к6, 317, 319, 319 к1.

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