В Жуковском районе отключили электричество
В связи с проведением неотложных технических переключений на сетях ресурсоснабжающей организации с 12:00 будет временно приостановлена подача электроэнергии.
Как сообщили в администрации района, под отключение попадут:
- г. Жуков (частично): ул. Дзержинского, ул. Новая, ул. Ленина, ул. Парковая, ул. Дачная, ул. Сельхозтехника, ул. Агрошкола, улицы расположенные на Протвинском поле;
- д. Михайловка, д. Ступинка;
- социально значимые объекты: школа № 1 им. С.Ф. Романова, Районная больница (в зоне отключения — частично).
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