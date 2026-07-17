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Недвижимость и ЖКХ

В Жуковском районе отключили электричество

Дмитрий Ивьев
17.07, 11:24
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В связи с проведением неотложных технических переключений на сетях ресурсоснабжающей организации с 12:00 будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщили в администрации района, под отключение попадут:

  • г. Жуков (частично): ул. Дзержинского, ул. Новая, ул. Ленина, ул. Парковая, ул. Дачная, ул. Сельхозтехника, ул. Агрошкола, улицы расположенные на Протвинском поле;
  • д. Михайловка, д. Ступинка;
  • социально значимые объекты: школа № 1 им. С.Ф. Романова, Районная больница (в зоне отключения — частично).

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