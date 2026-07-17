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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жители Кременок остались без горячей воды

Дмитрий Ивьев
17.07, 12:29
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Коммунальная авария произошла вечером 16 июля при проведении ресурсоснабжающей компанией опрессовочных работ, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Горячей воды пока нет в домах на улицах Ленина, Строителей, Дашковой и Циолковского.

- В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, - прокомментировали в прокуратуре.

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