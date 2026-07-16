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Недвижимость и ЖКХ

Калужане получили штрафы в 5000 рублей за газовое оборудование

Дмитрий Ивьев
16.07, 09:33
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За прошедшую неделю жилищная инспекция привлекла к административной ответственности собственников жилых помещений по трем адресам.

На Никитина, 133 и Дорожной, 11 жители самовольно заменили оборудование без привлечения специализированной организации.

А на Гурьянова, 14б собственник не пустил в квартиру специалистов для проверки газового оборудования.

Во всех случаях нарушители получили штраф в 5000 рублей.

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