Калужане получили штрафы в 5000 рублей за газовое оборудование

За прошедшую неделю жилищная инспекция привлекла к административной ответственности собственников жилых помещений по трем адресам.

На Никитина, 133 и Дорожной, 11 жители самовольно заменили оборудование без привлечения специализированной организации.

А на Гурьянова, 14б собственник не пустил в квартиру специалистов для проверки газового оборудования.

Во всех случаях нарушители получили штраф в 5000 рублей.