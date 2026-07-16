Калужане получили штрафы в 5000 рублей за газовое оборудование
За прошедшую неделю жилищная инспекция привлекла к административной ответственности собственников жилых помещений по трем адресам.
На Никитина, 133 и Дорожной, 11 жители самовольно заменили оборудование без привлечения специализированной организации.
А на Гурьянова, 14б собственник не пустил в квартиру специалистов для проверки газового оборудования.
Во всех случаях нарушители получили штраф в 5000 рублей.
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