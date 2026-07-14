Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге несколько улиц остались без воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге несколько улиц остались без воды

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:00
0 170
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 14 июля, водоканал проводит плановые аварийно-ремонтные работы, чтобы устранить утечку.

Воды временно нет в домах на улицах Азаровской (от Московской до Прирельсовой), Прирельсовой, Терепецкой, Станционной, Карьерной, в переулках Станционном, 1-м Карьерном, 2-м Карьерном.

- По завершению ремонтных работ утечка будет устранена, и водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, - говорится в комментарии коммунальщиков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikdub243OTJsMTlFTmJjeG15NU0zNnc9PSIsInZhbHVlIjoiRTR5TVNkNUszcm1TU0orTmhQZHRLV0MrZnZNUzVvR3Qrb1plK2lEUDF4dmJ0TUd1bnBrdkY0OE9aMEJNQWFRemF0OWRNaDlqcnhZMEdiZ0Q0NW1QcXZ4ZkNUd0dPOCtmUmZtYi9IcExia3JpSWtlY3ZPSDhYVldFZWYzczhucENPcTFOR2ZmU0c3Y3NuL1QrY1AzV2ZGNnM0MXh2bTRjbG1pOVBZeUtEOGdtakg3RGZwVWJlcmhxWGl5QkR4djBuOENJTXdPbGd5RGs2cUtZaUQrZy8xcURLbFJWYjI0cE5DOStKbmlEajdDT3R3WVUvRlF3NElBS1JlTDVJZ0lPeE5RSGlVbStBZXhOZjIrRDJZSlBhaUZNL1NkZlNnektMWjF5Z1NOZGtmQUhZVC9lS3NhdzkrRkJGK2V5WHEzVmFDbnhleElKNmJaVWFHbmQyQTlpRFVzVm9SWVQyUFhldVJCbmkrOWpweEVNbHdYS1VwV0xocXo3M2VabmVqK2hlazRTZ3pDRjFTSlJJaHFtS0piZnIza09OR2k0bUNvMngrbFJzRU9TaGhqcU5pd1BaMDR5Qk5NKzVsTU5oZ2hHeiIsIm1hYyI6ImNlMTk0YTMxNTBhYjBkMDg5ZGRjNjZlMDY1MGE4ZDhhMDY1MDcyZGQyMTE1NWM2ZDE2YjYzYWM3Nzk0YjY3YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBMQjVGanVHeTBTQ2lqYWhkLzZldGc9PSIsInZhbHVlIjoiV3hlbmNWaC9DOW95R0wydURWMVFlcWF4WUpjNjJ4UmJ1Q0JVcENYZFFUbEF6UGx4WTdoWi9ZZFBnUWdETnRyNnJQNDgrU0lMNjdMM3BRYjhCeWdGMFY3dVV1Z0wycUNPSlk2UzNKTTZCOXdxbVUxNDdBc3FnditZaGxsOS8vaHdWbFZUS2pjdFRtbXdZL1Nxa1BXTWlGdTE1T1NvbVFoQTFXaXRzbjJaTlVhMU85ZDlXWWRmazZlT01DZlR1M0RpTy83ckM4b0RVMXIzZFhaQUNOdnNhWmdjL1AzdHhBZTdnQXprcHE2dWt3c1VXSEwxS0FVV21ha3dua25oUGpOenU2UVdtQnFvaW03OWJiYzROK0VrdFJSaHB3K2xrUEpLSXJ4UDZxc25mRDlRMVJvbDAwcmVUbGNxeCthYWxHQjRFVnJYVVVyT1Y3UzU4Y3ZmNGFVbUh5SUZhN3I1Wk1hUmpEMlpjQjlMaG1zVlhQTWczYjFDdmY1S3pBMS96V1lzeDVDWDNrbG0zTzdqZXE5MnhpTlJxU09OeHYwNlF0c0FnUUNhMWNLY0N1eUkvSWFjZmsyVmszV0FVSHU0K0dDd29kQWdyT1d3aDdMYnlZNW8yT2VZUnVhQUlTaUllNXBNc3JKMkZDa1hZQklRR3AwZTRLb0h0OThjREJwL1RGcS8yVW5hQmRlUUpOL0JjMFRkQ2krd1lCK09XTHlLRUQyaStTVU9tZWtHMXpPblpXV0JCRkFYYUpsOXdza1ZGRlA0bzZNb3F2ZTNRbnY1cmdURTQ0Rjh5SHZDMm5RSUNPSFBDVCt6UGhaTlJFdzFxWU5TNklhaVRxYSt6UE1iZWd5eSIsIm1hYyI6ImExZWI3NGJhYjA0ZGYxYjI1YTYyYzlmZDU0N2ExNWQwNGUyNWNlOTBhZmE1NGNlYzUyNDc3Y2UwYmQyNjY5YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+