В Калуге несколько улиц остались без воды
Во вторник, 14 июля, водоканал проводит плановые аварийно-ремонтные работы, чтобы устранить утечку.
Воды временно нет в домах на улицах Азаровской (от Московской до Прирельсовой), Прирельсовой, Терепецкой, Станционной, Карьерной, в переулках Станционном, 1-м Карьерном, 2-м Карьерном.
- По завершению ремонтных работ утечка будет устранена, и водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, - говорится в комментарии коммунальщиков.
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