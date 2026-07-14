В Калуге несколько улиц остались без воды

Во вторник, 14 июля, водоканал проводит плановые аварийно-ремонтные работы, чтобы устранить утечку.

Воды временно нет в домах на улицах Азаровской (от Московской до Прирельсовой), Прирельсовой, Терепецкой, Станционной, Карьерной, в переулках Станционном, 1-м Карьерном, 2-м Карьерном.

- По завершению ремонтных работ утечка будет устранена, и водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, - говорится в комментарии коммунальщиков.