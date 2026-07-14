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Недвижимость и ЖКХ

На улице Московской люди идут по тротуару как по льду

Евгения Родионова
14.07, 15:00
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Об этом во вторник, 14 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, тротуар не убран от остановки ГПТУ №6 до улицы Поселковой.

— Обращались к вам по поводу уборки тротуара по улице Московской, - пишет горожанка. - Провели уборку на маленьком участке, а от остановки ГПТУ №6 до улицы Поселковой (по нечётной стороне) вот так всё до сих пор. Идёшь, как по льду. Не раз уже падали люди.

— Уборка была 8 июля, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Вероятно, после залповых дождей тротуар снова загрязнился. Повторную уборку проведем в течение двух дней.

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