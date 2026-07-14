В Ферзиково снизился напор воды

Ситуацию во вторник, 14 июля, прокомментировали в областном водоканале.

- В ходе пусконаладочных работ на новых участках водопроводов выявлено, что отдельные участки сетей были проложены в начале 1970-х годов, что обусловливает их высокую аварийность и возникновение прорывов, - говорят коммунальщики.

В водоканале обещают, что после завершения ремонтных работ напор воды восстановится.