В Ферзиково снизился напор воды
Ситуацию во вторник, 14 июля, прокомментировали в областном водоканале.
- В ходе пусконаладочных работ на новых участках водопроводов выявлено, что отдельные участки сетей были проложены в начале 1970-х годов, что обусловливает их высокую аварийность и возникновение прорывов, - говорят коммунальщики.
В водоканале обещают, что после завершения ремонтных работ напор воды восстановится.
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