На улице Дальней устранили утечку воды

В понедельник, 13 июля, калужанка рассказала о проблеме с утечкой возле дома №25 на улице Дальней в комментариях под постом в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, двор и подвал дома заливает водой.

— Никто не реагирует на звонки, - пишет калужанка. - Помогите жильцам.

— Утечка устранена, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Система работает в штатном режиме.