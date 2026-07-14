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Недвижимость и ЖКХ

На улице Дальней устранили утечку воды

Евгения Родионова
14.07, 09:48
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В понедельник, 13 июля, калужанка рассказала о проблеме с утечкой возле дома №25 на улице Дальней в комментариях под постом в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, двор и подвал дома заливает водой.

— Никто не реагирует на звонки, - пишет калужанка. - Помогите жильцам.

— Утечка устранена, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Система работает в штатном режиме.

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