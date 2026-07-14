На улице Дальней устранили утечку воды
В понедельник, 13 июля, калужанка рассказала о проблеме с утечкой возле дома №25 на улице Дальней в комментариях под постом в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, двор и подвал дома заливает водой.
— Никто не реагирует на звонки, - пишет калужанка. - Помогите жильцам.
— Утечка устранена, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Система работает в штатном режиме.
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