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Недвижимость и ЖКХ

На улице Дарвина силовой кабель прикрутили проволокой к деревьям

Евгения Родионова
13.07, 16:00
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Об этом в понедельник, 13 июля, рассказал нам читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, это произошло возле дома №10а на улице Дарвина.

— В этом доме проживает моя мама, - пишет калужанин. - Много лет назад по соседству с нашим домом было построено офисное здание (переулок Карпова дом №3). Когда строили это здание и подводили коммуникации к нему, повредили электрический кабель под землей, питающий наш дом. Протягивать кабель заново под землей не стали (уже не помню по какой причине), а подсоединили наш дом как говорится, по воздуху, от столба, через два дерева, примотав проволокой к деревьям, и в первое время кабель был протянут через дверь подъезда прямо поверх железной дверной коробки, из-за чего дверь в подъезд не закрывалась, соседи стали жаловаться куда-то. После этого пробили дыру в стене и пустили кабель через нее, и с того времени кабель висел прикрученный проволокой к двум деревьям (что тоже нонсенс). А вот на днях из-за сильного ветра и дождя его сорвало с проволоки и теперь он висит чуть ли не касаясь голов проходящих людей, за все годы соседи жаловались куда только можно, но результата никакого. Неужели подключить нормально дом к электричеству нормально это так тяжело и затратно?

— Вчера кабель был примотан к деревьям заново, - добавляет мужчина. - Кто это делал я не знаю, но сути проблемы это не меняет, разве это нормально что силовой кабель прикручен проволокой к деревьям?

Мы попросили «Калугаэнерго» прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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