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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начали раскопки на улице Тульской

Дмитрий Ивьев
10.07, 11:57
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Траншеи появились в районе дома №21.

Там проводят замену тепловых сетей.

- Каждый этап работы сопровождается промежуточным контролем качества: визуальный и инструментальный осмотр сварных соединений, проверка герметичности участков, фиксация параметров в исполнительной документации, - заявили 10 июля в «Калугатеплосети».

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