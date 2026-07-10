В Калуге начали раскопки на улице Тульской
Траншеи появились в районе дома №21.
Там проводят замену тепловых сетей.
- Каждый этап работы сопровождается промежуточным контролем качества: визуальный и инструментальный осмотр сварных соединений, проверка герметичности участков, фиксация параметров в исполнительной документации, - заявили 10 июля в «Калугатеплосети».
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