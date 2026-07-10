В Сосенском завершили аварийные работы на насосной станции
В последние дни в диспетчерскую службу поступало много звонков от жителей, обеспокоенных изменением оттенка воды из кранов.
- В связи с изменением давления в сети произошел гидравлический удар. Это привело к взмучиванию осадка и микрочастиц на внутренних стенках трубопроводов, - заявили в областном водоканале. - Через непродолжительное время, после стабилизации гидравлического режима, вода вновь станет прозрачной.
Коммунальщики готовы произвести перерасчет платы за холодную воду. Для этого жителям необходимо обратиться с заявлением в адрес предприятия.
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