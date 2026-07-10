В Сосенском завершили аварийные работы на насосной станции

В последние дни в диспетчерскую службу поступало много звонков от жителей, обеспокоенных изменением оттенка воды из кранов.

- В связи с изменением давления в сети произошел гидравлический удар. Это привело к взмучиванию осадка и микрочастиц на внутренних стенках трубопроводов, - заявили в областном водоканале. - Через непродолжительное время, после стабилизации гидравлического режима, вода вновь станет прозрачной.

Коммунальщики готовы произвести перерасчет платы за холодную воду. Для этого жителям необходимо обратиться с заявлением в адрес предприятия.