В Бабынино строят очистные

В поселке продолжается строительство очистных сооружений канализации, рассчитанных на производительность 555,7 м3/сут.

- На сегодняшний день строительная готовность оценивается как высокая, сообщили 9 июля в водоканале. - Основные здания уже возведены, значительный объем работ выполнен и по инженерным сетям. Смонтированы пожарные резервуары, проложены внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации, ведётся монтаж технологических сетей.

В районе биореактора специалисты проводят обратную засыпку пазух песком и уплотнение.