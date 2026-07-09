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Недвижимость и ЖКХ

В Бабынино строят очистные

Дмитрий Ивьев
09.07, 08:27
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В поселке продолжается строительство очистных сооружений канализации, рассчитанных на производительность 555,7 м3/сут.

- На сегодняшний день строительная готовность оценивается как высокая, сообщили 9 июля в водоканале. - Основные здания уже возведены, значительный объем работ выполнен и по инженерным сетям. Смонтированы пожарные резервуары, проложены внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации, ведётся монтаж технологических сетей.

В районе биореактора специалисты проводят обратную засыпку пазух песком и уплотнение.

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