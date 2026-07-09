В Калуге дома на Правобережье оставили без горячей воды
Проблема в многоэтажках возникла в среду, 8 июля.
Как пояснили в официальном сообществе района в ВК, велись аварийные работы сразу на нескольких участках от Генерала Попова, 20 до микрорайона Хороший.
Вечером работы завершили, но некоторые жители Правого берега сообщали об отсутствии горячей воды и утром 9 июля.
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