В Калуге дома на Правобережье оставили без горячей воды

Проблема в многоэтажках возникла в среду, 8 июля.

Как пояснили в официальном сообществе района в ВК, велись аварийные работы сразу на нескольких участках от Генерала Попова, 20 до микрорайона Хороший.

Вечером работы завершили, но некоторые жители Правого берега сообщали об отсутствии горячей воды и утром 9 июля.