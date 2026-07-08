Часть Сухиничей остается без воды
В среду, 8 июля, ситуацией с коммунальной аварией в городе заинтересовалась прокуратура Калужской области.
- В предусмотренный законом срок ГП «Калугаоблводоканал» не приняты меры к устранению прорывов водопровода на улицах Ленина и Братьев Щербаковых в г. Сухиничи, что повлекло нарушение прав жителей указанных улиц по предоставлению коммунальной услуги водоснабжения, - заявили в ведомстве.
От директора водоканала потребовали устранить нарушение.
Пока для жителей организовали подвоз воды.
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