В Сухиничах воду подвозят в цистерне из-за ремонтных работ

Водоканал начал обновлять сети водоснабжения на улицах Ленина и Братьев Щербаковых.

- Устаревший чугунный трубопровод, проложенный ещё в прошлом веке, регулярно давал сбои - за последнее время бригады неоднократно устраняли на нём аварийные утечки, что создавало риск отключений воды, - пояснили 7 июля в областном водоканале.

Новые трубы будут из полиэтилена. Всего заменят 600 метров.

- На период работ подача холодной воды для жителей указанных улиц частично ограничена, организован подвоз питьевой воды, - заявили в водоканале.