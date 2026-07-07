Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Сухиничах воду подвозят в цистерне из-за ремонтных работ
Недвижимость и ЖКХ

В Сухиничах воду подвозят в цистерне из-за ремонтных работ

Дмитрий Ивьев
07.07, 15:36
0 412
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Водоканал начал обновлять сети водоснабжения на улицах Ленина и Братьев Щербаковых.

- Устаревший чугунный трубопровод, проложенный ещё в прошлом веке, регулярно давал сбои - за последнее время бригады неоднократно устраняли на нём аварийные утечки, что создавало риск отключений воды, - пояснили 7 июля в областном водоканале.

Новые трубы будут из полиэтилена. Всего заменят 600 метров.

- На период работ подача холодной воды для жителей указанных улиц частично ограничена, организован подвоз питьевой воды, - заявили в водоканале.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZlNm1tRnQva0V0R1NPVlQ1WWVLL2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlJ1eDltbm9QNTdxK3RiLzVLaGhmTTZnTXQwdjBJYk0wcWlKbHlLVktSOERCMFF0c05GVEkxUkVXWXgxY3ZIQ2FrYnV0T0FwS3lLZXpqZVE3ZGgrZ1E3YkJZZjZINFNjY2d0N2FWekZyNmFwNGVqU3FqZ1VLYmcyc0RqdE50NUZhRUJmZUJuZHpuNWV4TGNUOGN1WlZ4UEVGVkVaWE13b2c4ZndhY01DcUpISXE2S0hjWlJvVitNSkZKWldLbTBsYmM1bzRqRnR6cUVoVmhDSk1zQkhIelpFSVVLN0orNWtrRXJLbkRGbThaNXFaQVJ3bmpsTk5UejhqT3hGSThCNXBpU0NnV1hPWUMwS1diV0h6TlM4ZTN4KzdIUTNaSVNZS25iRSs0Z0x2UWVLdmVLRDNsY2FIM2pKTmxlRVdHUk94VHQzZ015eHQ0Z3R1YksxUEhZTnZkdVluRmczOFROTkUzQk1yZ29zdWhDSFFlU2wvWkMyOHVnalRheVI1ejhvdW9JdWo3RGRWRXVyNEpFZFZndFZLUWhWSVZUbU1lUW5kS0tGTTNsVk0yc2hvQnVUWXRWR0hoS3lCdnBHdzlwWiIsIm1hYyI6IjI5MTZmODZjZDJiODYyZjY4YTM3ZWI0OGM1NzZmNWViMDk3YzMxZDM4NTQ0MGQ4MzYxMjRiZDQwOWU2M2JhNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdtZWdMUTFDMEUvRGFPNDR5TlZFQUE9PSIsInZhbHVlIjoidGl5NmIrRHN2WjdFQUtuOEZCQk5USjlTdFdCMmltb3ArTlBlWEZPTE9MdEN2NGRGOEVxYy80Q1FvTzNtMEZrN2F0dlJTdkQ1ek1ES2JYYWRqL1h5dGhJMENMbG1DRnZHM1NFRzU0RkhUVnlmVUszQzZXc3ppV1kyaXV3RktOLzYxaE5kaWh2UDRMWEh0c1ZRaTdhVDQvVTdmeHc1bE13b1FSdXlXMWlVTXpNRDFCWUxEaE1Vc3pQMDNkeVYzd1NZdU1Sc3A2cGhiaFpEWENYejRwR2haZzJKSm13eTR5aGtwUGJxclhRL20zQXluTXRVcFFIS08rQXFudGxLVkg5TVNtQ0o2VUVPNEpyNS9zelczUi9zT0x5Sko4dHpWUWovell3ajEzY1p3RGtLb3VjS0g5akw3MmNQTWtSckZWNHlxaW9TQ2xFaVlpdzlkK1FXSUU3Zk1IOHJWMDFsYzhLOGRseVJXMnM4dWM0clVPYUVZK1RhTmROTDhDZDhxRk1QNzIxUUxKRC9mYmFWbElRWTZSUXF6N0pPVXJ5ZTh2MVNzZ2pJZlg4N3hNTkhwMzhVSGliQjZaTlo1U0pjZUlVYVNYRUN1ZFhYbEwrcm5lUkZXWFVmMnNqTU9aaFJOazZHbSs2ZXJCUkNkOE9Oam9RRS8rMklhVGxyQnRpWExic3hldHlPS2x3eTFFaGY5cUgvRWFLQjdrVGVpaUpWbDd3cS84OGEzdDJDeldIVnRwUlBMd2dyZHBlVFRUK1VlYzE1ZGF0Uys5Ujc5aktETmd0SEtHczJHWDNpMDNsZ1hVbnkxYTdRc0VuMEx2Z2lhQXVWWS9KWFdEZUFEWUFYYXo5eCIsIm1hYyI6ImUyZGIzYTUxZTI2MTM3MzU4YmUxMGZkNTgzNDk3MzI3NTRjMDEwYTc1NzQ4YmM3YTQ3OTJkZTliNjZhYjM2NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+