В Калуге отключат электричество 7 июля

В городской администрации сообщили, что во вторник с 9:00 до 16:00 без электричества останутся следующие дома:

1-я Холмовая, 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45,

2-я Холмовая, 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77,

3-я Холомовая, 1, 9, 29

2- Ясеневая, 5, 7, 9,

Малиновая, 23,

Центральная, дом 4, участки 3, 33, 47, 266,

Тарусский проезд, 30, 32.