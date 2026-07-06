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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество 7 июля

Дмитрий Ивьев
06.07, 12:47
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В городской администрации сообщили, что во вторник с 9:00 до 16:00 без электричества останутся следующие дома:

  • 1-я Холмовая, 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45,
  • 2-я Холмовая, 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77,
  • 3-я Холомовая, 1, 9, 29
  • 2- Ясеневая, 5, 7, 9,
  • Малиновая, 23,
  • Центральная, дом 4, участки 3, 33, 47, 266,
  • Тарусский проезд, 30, 32.

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