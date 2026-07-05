В Калуге отключат свет в частном секторе
В Калуге 7 июля запланировано отключение электроэнергии в частном секторе на окраине города.
Временные неудобства продлятся семь часов - с 9:00 до 16:00. Об этом сообщили в ЕДДС.
Без света останутся:
- 1-я Холмовая улица, дома 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45;
- 2-я Холмовая улица, дома 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77;
- 3-я Холмовая улица, дома 1, 9, 29;
- 2-я Ясеневая улица, дома 5, 7, 9;
- Малиновая улица, дом 23;
- Центральная улица, дом 4 и участки 3, 33, 47, 266;
- Тарусский проезд, дома 30, 32.
Свет отключат из-за ремонта трансформаторной подстанции.
Жителей просят заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, отключить чувствительные электроприборы от сети.
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