В Калуге отключат свет в частном секторе

Ольга Володина

В Калуге 7 июля запланировано отключение электроэнергии в частном секторе на окраине города.

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Ольга Володина 390 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Временные неудобства продлятся семь часов - с 9:00 до 16:00. Об этом сообщили в ЕДДС. Без света останутся: - 1-я Холмовая улица, дома 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45; - 2-я Холмовая улица, дома 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77; - 3-я Холмовая улица, дома 1, 9, 29; - 2-я Ясеневая улица, дома 5, 7, 9; - Малиновая улица, дом 23; - Центральная улица, дом 4 и участки 3, 33, 47, 266; - Тарусский проезд, дома 30, 32. Свет отключат из-за ремонта трансформаторной подстанции. Жителей просят заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, отключить чувствительные электроприборы от сети.