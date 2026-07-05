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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат свет в частном секторе

В Калуге 7 июля запланировано отключение электроэнергии в частном секторе на окраине города.
Ольга Володина
05.07, 12:22
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Временные неудобства продлятся семь часов - с 9:00 до 16:00. Об этом сообщили в ЕДДС.

Без света останутся:

- 1-я Холмовая улица, дома 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45;

- 2-я Холмовая улица, дома 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77;

- 3-я Холмовая улица, дома 1, 9, 29;

- 2-я Ясеневая улица, дома 5, 7, 9;

- Малиновая улица, дом 23;

- Центральная улица, дом 4 и участки 3, 33, 47, 266;

- Тарусский проезд, дома 30, 32.

Свет отключат из-за ремонта трансформаторной подстанции.

Жителей просят заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, отключить чувствительные электроприборы от сети.

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