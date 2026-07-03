Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге рассказали, кому отключат горячую воду с 6 июля
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге рассказали, кому отключат горячую воду с 6 июля

Дмитрий Ивьев
03.07, 15:15
0 245
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Список адресов в пятницу опубликовала городская администрация.

Отключение с 6 по 17 июля:

  • ул. В.Андриановой, д. 3, школа №21, 5,
  • пер. Паровозный, д. 4,
  • ул. Ленина, д. 45 д/с №47,
  • ул. Баррикад, д. 139, 153 д/с №60,
  • ул. Хрустальная, д. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 33, 35, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
  • ул. Стекольная, д. 2, 4, 26,
  • ул. Чехова, д. 11, 15,
  • пер. Хрустальный д. 1, 3, 7, 9, 11,
  • ул. Маршала Жукова, д. 52.

Полный график профилактических отключений в Калуге ранее мы публиковали здесь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IiszbHdIV0hBQklrVzE0aVh0SkU2OXc9PSIsInZhbHVlIjoiRHZ0bS92U2VFMzVtRzdCRHMzVHBZK3ZMejlFSzQ2RktvM0pPRm9GdVdWZ2JxZzI4UlMzNjEyU0ZOMEFPVTdQL3F5NnBGaFRiV1JRN0h2OTJoV0RvSDBHN1dNd2dSUUpGbGVBbEhZNzVXQ0VBc3VGaHZaYWdFV3N4NGVEL3ZFUnVseTJQTTB1YUYvZFVKRm1wRnZrdk15OFdLZTZKSGk2S2N4Qnk0NjhidUViQlhZOS9YYTNtZXJrOFhhZVhSUGZ1WnNPbGFBSWVMMisrKzR2RkNNMWo5TkhmdFFjSFdVUmFpazU5RzZqTERGZlhwdFJ1eFNycmdRNXl4MzFmQm5mY1BWcHJlakNwZWtybFR3eit0NEh6VDNKQ1ZuMUhvUkFOMDk1dzVnVmpaV0lxT01vVmdVYzZqTS91T0MwZEQvaUdwa2Q1U2tFQmRxYkdZcXJjRUFYNm95MFdpaWZkcGVWVUJqVjlRL21FWGg5NDh6aUh6aEE2dDBFWVE0NXJGRi96c04rNmdET3pXQXFUYTlIVkFLV0d4VjZHYXlmV2JiQ1luZDdpaE83VG5laVNWQ0FhME1GOUc4WTZKdkNtMU94UCIsIm1hYyI6ImQ4ZDQ5NzIxNDI4ZjIwNjFiNjE0OTMyYzJiODNkMzBkYzA5ZTRmNWQ2NGZhYWQ0YmJlNjk5Y2U1ZGMzM2RlMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY3N1U2eXhDUlMxdzNJcURPdCsvYmc9PSIsInZhbHVlIjoiak9sRW9rWEhGWUhwU1J0ZGtLaXJOZDl1T2s5WXYrVWZrdlVyaGJwNG9zd2RUeFExNjVkVTQ1anhZa3hjVmEvc2Jxb1JpNlRIV1pETmdFakFLZzFiUjhXT3pISlA3YzhXM2NCRXZBS2FIUlZudVc0Zmlhenh1TWpZemo3Mmt3ZGx1b0xjUjVCWHlnakRROWxReUVtS3JCVmwvY002WnFsTkZPOU5nc0p0WnhQWTZEWDJnNXVoZEdXWlQyYTB3OXpDN2ZncG9FSytEVGp6Vk9BMFp1SjdJQjc3dGF2Zk1vdTZmd0IzNloxTFhJU1l0ZDI4YWkrTHFiNThYV1ZQcDBiSE1ZUFdNWkU4SCtSajM3NG83MnBZUzhkZndaOUpGK25lWFdjT3FGSzhhM0RsOGtZKzVUV1h3d0FGUU9idThJVXFZdDlHTmlHeEc3TlNtMGFCbVhjWFhFd0RrM2dUSm80ZHBhamx1bUY5Q3RidDRQU0l0d2ZOL0Y5ZmhkN2xtYTJVZFMveEk4WnlqR2p2cmxoOHN4UDNsTTlqQkZoc1RJSGFrdDBJakNXcVc5T1lkSm12aHhCL3p6WFUwVHFMck1DVDNHck1xbGlqeXZ3aFFGcmY3Z2x1VHFmeUowclBCZXNiTjZyRlhrNFRXYllaTXlzc0NoQ2FNK0pURCt4RTBKak9JSzNZZVhGUHhsU2ZMNzNJOVI2TDRCYnhEaUpyNzhYSlQ4YVo0WVk3RlhMSVR2T0RWVTFBbTNFUU52aFdTWjFQaU03eUVnQVRGKzNtbmN1elN3S0pmTDlhNmZ2Y2R1dXY5SlQxWE9qVGtCdnFUZDRXTnZ6cUFMeUhxV0ZuR085VSIsIm1hYyI6IjU1ODVlMDk3NTcxZDQzZWVmM2M2YjFhMjQ5ZTQwZDk4MWYwYzNhZGNkNjM4Mzk3ZjY4NjMzMGFmN2Q0NGM0NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+