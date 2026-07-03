В Калуге рассказали, кому отключат горячую воду с 6 июля
Список адресов в пятницу опубликовала городская администрация.
Отключение с 6 по 17 июля:
- ул. В.Андриановой, д. 3, школа №21, 5,
- пер. Паровозный, д. 4,
- ул. Ленина, д. 45 д/с №47,
- ул. Баррикад, д. 139, 153 д/с №60,
- ул. Хрустальная, д. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 33, 35, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
- ул. Стекольная, д. 2, 4, 26,
- ул. Чехова, д. 11, 15,
- пер. Хрустальный д. 1, 3, 7, 9, 11,
- ул. Маршала Жукова, д. 52.
Полный график профилактических отключений в Калуге ранее мы публиковали здесь.
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