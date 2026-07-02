В Ферзиково закольцуют систему водоснабжения

Мера была принята для решения проблемы пониженного напора воды, на которую неоднократно жаловались местные жители, заявили 2 июля в водоканале.

- Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет проложить новый участок водопровода без вскрытия грунта и нарушения благоустройства территории, - прокомментировали коммунальщики. - Протяженность участка составляет 160 метров, диаметр трубы 160 мм.

Новая ветка замкнет существующую водопроводную сеть в кольцо. Вода будет поступать по новой схеме.