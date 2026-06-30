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Недвижимость и ЖКХ

В Кирове территория берега Верхнего водохранилища зарастает травой

Евгения Родионова
30.06, 12:15
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Об этом во вторник, 30 июня, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, сквер рядом с городским парком Набережный находится в плохом состоянии.

— Деревья все сухие и скрипят: одно дерево уже упало, так и лежит, никто не убирает, - пишет женщина. - Администрация ничего не делает. Столб также валяется, всё заросло травой и много лет никто там не убирается и не косит траву, жители дома, насколько можно поддерживают порядок у себя. Когда-то красивое место, где люди отдыхали, купались, загорали превратилось в заросли, где, скорее всего, уже завелись змеи.

— Как нам сообщили коллеги из Кировского округа, эта территория не является сквером, а участком берега Верхнего водохранилища, на котором находится посадка сосен и елей. Поскольку это не является оборудованным местом для пребывания людей, поваленные деревья не представляют угрозы жизни и здоровью населения. К сожалению, убрать эти деревья коллеги не смогут, так как средства ограничены, они направлены на содержание парков и скверов. Траву там не косят по причине того, что это не общественное место. Что касается столба, то коллеги постараются его убрать до конца лета.

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