Кубяка останется без воды
Во вторник, 30 июня, аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома №17 на улице Кубяка.
Из-за этого с 9:00 до 17:00 в микрорайоне Кубяка будет отсутствовать холодное водоснабжение.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в областном водоканале.
Местным жителям коммунальщики обещают организовать подвоз.
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