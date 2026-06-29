Кубяка останется без воды

Во вторник, 30 июня, аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома №17 на улице Кубяка.

Из-за этого с 9:00 до 17:00 в микрорайоне Кубяка будет отсутствовать холодное водоснабжение.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в областном водоканале.

Местным жителям коммунальщики обещают организовать подвоз.