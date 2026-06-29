На улице Путейской уже месяц течёт канализация по всей дороге

В пятницу, 26 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме с протечкой на улице Путейской.

По её словам, «вонючая жидкость» течёт там уже три-четыре недели в сторону Силикатного.

— Запах не передать: смесь тухлой рыбы и человеческих отходов, - поясняет горожанка. - Вонь ужасная, потом от машины ещё долго пахнет. Откуда она течёт и сколько ещё она может загрязнять наш город? Есть ли кто-то ответственный за это? Она прям бьёт ключом из-под земли.

— В связи с повреждением канализационного коллектора диаметром 300 мм на 2-м Городском проезде проводится комплекс аварийно-восстановительных работ, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - До конца этой недели планируется завершить ремонт и полностью восстановить работоспособность системы.