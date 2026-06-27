В Калужских Лихунах отключили воду должникам

Сотрудники водоканала продолжают плановую работу с неплательщиками за услуги водоснабжения и водоотведения.

Фото: ГП Калугаоблводоканал.

Выездные проверки проходят регулярно - эта практика закреплена в графике и рассчитана на долгосрочную перспективу.

- Очередной выезд состоялся в деревне Лихун в Калуге. В ходе рейда 7 абонентов были отключены от системы водоснабжения. Ещё двое должников, осознав серьезность ситуации и реальную перспективу остаться без воды, оперативно погасили свои долги на общую сумму около 80 тысяч рублей, — сообщили в водоканале.

Следующие рейды уже запланированы не только в Калуге, но и в районных населенных пунктах. Водоканал призывает абонентов не доводить до крайних мер и вовремя оплачивать коммунальные счета.