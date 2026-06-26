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Недвижимость и ЖКХ

Стало известно, какие улицы в Калуге останутся без воды на две недели

Евгения Родионова
26.06, 15:52
0 687
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В пятницу, 26 июня, в пресс-службе городской администрации сообщили о плановом отключении горячей воды в многоквартирных домах и социальных объектах.

Публикуем список отключений на ближайшую неделю:

🔹 с 29 июня по 12 июля:

  • Городской Бор, тер Сокол ул. Анненки, д. 5
  • ул. Беговая, д. 8, 11, 15
  • ул. Ипподромная, д. 8, 11
  • ул. Кирова, д. 27
  • ул. Ленина, д. 70, 72, 75, 76
  • ул. Суворова, д. 121, 123/50, 132, 137, 139
  • ул. Московская, д. 55а д/с «Непоседы»
  • ул. Стеклянников Сад, д. 3, 4, 25 школа-интернат №5
  • ул. Тульская, д. 103, 119, 121, 139, 141
  • ул. Маршала Жукова, д. 16 д/с "Красная шапочка", 18, 26, 28, 30, 30а
  • ул. Пестеля д. 8
  • с. Росва, ул. Зеленая, д. 2, 4
  • с. Росва ул. Мира, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  • с. Росва, ул. Молодежная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26
  • с. Росва, ул. Московская ул, д. 5, 5а, 5б, 6б, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12
  • с. Росва, ул. Пролетарская, д. 1, 2, 3, 5, 6
  • ул. Николо-Козинская, д. 61, 65, 67, 68, 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 92 к1, 92к2
  • ул. Болдина, д. 24 к 1
  • ул. Никитина, д. 32, 34, 36
  • ул. Степана Разина, д. 42, 42/38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 95 к1, 95 к2, 97 к2
  • ул. Фридриха Энгельса, д. 151
  • ул. Георгия Амелина, д. 37
  • ул. Братьев Луканиных, д. 4, 6
  • ул. Василия Стригунова, д. 7
  • ул. Петра Тарасова, д. 8, 10, 12, 37, 39, 43

🔹 с 29 июня по 10 июля:

  • ул. Гурьянова, д. 59, 65, 67/2, 67/3, 71, 73
  • ул. Изумрудная, д. 24
  • ул. Дубрава, д. 12
  • ул. Кибальчича, д. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
  • ул. Кубяка, д. 20
  • ул. Малоярославецкая, д. 7 д/с "Семицветик", 10, 12, 14, 16
  • пер. Дорожный, д. 8
  • ул. Дружбы, д. 5, 6/2, 8, 10, 12, 18, 19
  • ул. Ольговская, д. 3, 5, 10 к1, 12 к1, 13, 14, 15, 16, 17, 19
  • ул. Тарутинская, д. 184, 184б, 186, 186 к1, 188, 192 к1, 194 к1, 200 к1, 202
  • пер. Калинина, д. 2, 4, 9, 15 Комсомольская Роща, д. 10
  • ул. Пионерская, д. 2, 9
  • ул. Социалистическая, д. 2, 2а к1, 2б, 6, 6 к1
  • ул. Чичерина, д. 6, 12 к1

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