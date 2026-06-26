На Грабцевском шоссе над пешеходной зоной нависло дерево

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №94 сломанное дерево висит над пешеходной зоной и частично лежит на крыше дома.

— Пожалуйста, направьте службу, чтобы спилить, - пишет женщина. - Это нужно для безопасности пешеходов.

По словам представителя администрации города Калуги сегодня на место направят спасателей для оценки ситуации.