На Грабцевском шоссе над пешеходной зоной нависло дерево
Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, возле дома №94 сломанное дерево висит над пешеходной зоной и частично лежит на крыше дома.
— Пожалуйста, направьте службу, чтобы спилить, - пишет женщина. - Это нужно для безопасности пешеходов.
По словам представителя администрации города Калуги сегодня на место направят спасателей для оценки ситуации.
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