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Недвижимость и ЖКХ

На Грабцевском шоссе над пешеходной зоной нависло дерево

Евгения Родионова
26.06, 15:30
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Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №94 сломанное дерево висит над пешеходной зоной и частично лежит на крыше дома.

— Пожалуйста, направьте службу, чтобы спилить, - пишет женщина. - Это нужно для безопасности пешеходов.

По словам представителя администрации города Калуги сегодня на место направят спасателей для оценки ситуации.

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