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Недвижимость и ЖКХ

Между улицами Огарёва и Рылеева потекла труба с горячей водой

Евгения Родионова
25.06, 17:20
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Об этом в четверг, 25 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, трубы раскопали три недели назад и ничего не делают.

— Вот и труба с горячей водой потекла! - пишет горожанка. - Ждём, пока рванёт и будет фонтан выше крыши. Это двор возле дома №6 на улице Огарёва и дом №18а на улице Рылеева.

— Связались с сетевой организацией, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Коллеги в курсе, прорабатывают вопрос устранения утечки.

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