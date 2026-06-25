Между улицами Огарёва и Рылеева потекла труба с горячей водой
Об этом в четверг, 25 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, трубы раскопали три недели назад и ничего не делают.
— Вот и труба с горячей водой потекла! - пишет горожанка. - Ждём, пока рванёт и будет фонтан выше крыши. Это двор возле дома №6 на улице Огарёва и дом №18а на улице Рылеева.
— Связались с сетевой организацией, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Коллеги в курсе, прорабатывают вопрос устранения утечки.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь