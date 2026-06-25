Между улицами Огарёва и Рылеева потекла труба с горячей водой

Об этом в четверг, 25 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, трубы раскопали три недели назад и ничего не делают.

— Вот и труба с горячей водой потекла! - пишет горожанка. - Ждём, пока рванёт и будет фонтан выше крыши. Это двор возле дома №6 на улице Огарёва и дом №18а на улице Рылеева.

— Связались с сетевой организацией, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Коллеги в курсе, прорабатывают вопрос устранения утечки.