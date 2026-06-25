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Недвижимость и ЖКХ

В Бабынинском районе упавший громоотводный провод лежит уже неделю

Евгения Родионова
25.06, 16:00
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Об этом в четверг, 25 июня, сообщил нам читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, упавший громоотводный провод в посёлке Садовый обнаружили в прошлую пятницу.

— Тогда же звонили в энергосети в Бабынино, приехала бригада (я не видел, со слов), почесали репу, сказали: не надо, у нас и допуска на такое напряжение в районе нет ни у кого, и вообще эта линия электропередач федеральная, - рассказывает местный житель. - Сказали, передадут по инстанции. Так-то по всем признакам это громоотводный провод, который идёт по верхним точкам опор, и, видимо, в грозу на себя принял удар на себя и отгорел на участке на каждой опоре - иначе как он при такой форме опоры может упасть с нескольких, при этом не повиснуть? Но, сказали, лучше не приближаться - мало ли что, где и чего касается.

— В субботу я позвонил на номер 112. Заявку приняли, спросили, есть ли свет, и сообщили, что передадут информацию в администрацию Бабынинского района. Провод стальной, его протяжённость - около километра между семью опорами. Он лежит на земле, повредил забор соседа. Местные жители опасаются, что во время грозы без этого троса линия электропередач может пострадать от прямого удара молнии, - добавил сельчанин.

Мы попросили профильное ведомство прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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