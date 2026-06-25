На Правом берегу канализацию спасают решетками-уловителями
Коммунальщики рассказали 24 июня, как решается проблема с постоянными засорами в «Кошелеве».
- С начала июня КНС с новыми решётками отработала в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовала - замечаний к работе оборудования не поступало, - прокомментировали в водоканале.
Там заявляют, что главными причинами засоров до этого были мусор, ветошь и влажные салфетки.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь