На Правом берегу канализацию спасают решетками-уловителями

Коммунальщики рассказали 24 июня, как решается проблема с постоянными засорами в «Кошелеве».

- С начала июня КНС с новыми решётками отработала в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовала - замечаний к работе оборудования не поступало, - прокомментировали в водоканале.

Там заявляют, что главными причинами засоров до этого были мусор, ветошь и влажные салфетки.