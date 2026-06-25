На улице Октябрьской зароют яму
В среду, 24 июня, калужанка рассказала о проблеме с ямой на улице Октябрьской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, яму не убирают уже две недели.
— Когда зароют яму во дворе дома №48 на улице Октябрьской? - поинтересовалась горожанка. - Теплосеть вырыла 10 июня. Прошло две недели.
— В течение месяца завершим работы, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
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