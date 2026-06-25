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Недвижимость и ЖКХ

На улице Октябрьской зароют яму

Евгения Родионова
25.06, 09:20
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В среду, 24 июня, калужанка рассказала о проблеме с ямой на улице Октябрьской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, яму не убирают уже две недели.

— Когда зароют яму во дворе дома №48 на улице Октябрьской? - поинтересовалась горожанка. - Теплосеть вырыла 10 июня. Прошло две недели.

— В течение месяца завершим работы, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

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