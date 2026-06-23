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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обновляют водопроводные сети на улице Путейской

Дмитрий Ивьев
23.06, 12:09
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Работы проходят в рамках федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сейчас строители прокладывают новый трубопровод от Синих мостов до дома № 296 на улице Московской. Чтобы не разрушать асфальт и меньше мешать жителям, трубы укладывают методом горизонтального бурения. Уже выполнено более половины этих работ. Параллельно специалисты сваривают новые участки труб и готовят другие коммуникации. Общая готовность объекта составляет 64%.

Завершить ремонт планируют до конца лета этого года, сообщили в администрации города 23 июня.

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