На станции Тихонова Пустынь дорога зарастает бурьяном
В понедельник, 22 июня, калужанка рассказала о проблеме с бурьяном вдоль дорог в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, территорию там в этом году ни разу не окашивали.
— Местная администрация разослала жителям сообщение, что будут проводить рейды с проверкой придомовой территории, чтоб было всё окошено и убрано, и будут штрафовать, - пишет женщина. - А кто будет окашивать бурьян вдоль дорог? В этом году ни разу не окашивали территорию вокруг памятника. Мы окосили её своими силами, прежде чем проводить проверки жителей, для начала выполните свои обязанности, а то все в бурьяне, но людей будут штрафовать. На фото - только одна дорога, в таком состоянии весь посёлок.
— Окос вдоль дорог планируется провести в течение двух дней, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Окос около памятника проведем в течение двух недель. По возможности постараемся раньше.
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