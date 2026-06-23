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Правобережье Калуги ждут проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
23.06, 09:17
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Во вторник, 23 июня, с 9:00 до 20:00 она перестанет поступать на котельную, расположенную на 1-м Академическом проезде.

Это связано с ремонтными работами, сообщили в администрации города.

В этот период жители многоэтажек останутся без горячей воды.

После завершения ремонтных работ в воде могут наблюдаться примеси.

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