Улицу Новослободскую освободили от мусора

В субботу, 20 июня, калужанин рассказал о проблеме с мусором на улице Новослободской в комментариях в социальной сети.

По его словам, на перекрёстке в районе дома №66 образовалась огромная гора мусора.

— При выезде с улицы нет видимости, - пишет мужчина. - Очень опасно, меня чуть не протаранила машина.

— Уборка была проведена в пятницу, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.