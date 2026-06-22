Улицу Новослободскую освободили от мусора
В субботу, 20 июня, калужанин рассказал о проблеме с мусором на улице Новослободской в комментариях в социальной сети.
По его словам, на перекрёстке в районе дома №66 образовалась огромная гора мусора.
— При выезде с улицы нет видимости, - пишет мужчина. - Очень опасно, меня чуть не протаранила машина.
— Уборка была проведена в пятницу, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь