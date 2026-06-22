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Недвижимость и ЖКХ

Улицу Новослободскую освободили от мусора

Евгения Родионова
22.06, 16:00
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В субботу, 20 июня, калужанин рассказал о проблеме с мусором на улице Новослободской в комментариях в социальной сети.

По его словам, на перекрёстке в районе дома №66 образовалась огромная гора мусора.

— При выезде с улицы нет видимости, - пишет мужчина. - Очень опасно, меня чуть не протаранила машина.

— Уборка была проведена в пятницу, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Фото: Администрация города Калуги
Фото: Администрация города Калуги

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