В Калуге раскопали теплосети на улице Жукова
В городе продолжают готовиться к новому отопительному сезону.
На улице Жукова заменят теплосети, которые не выдержали гидравлических испытаний.
- Объектом внимания стал участок тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Жукова д. 40а. Зона проведения работ по адресам: ул. Жукова д. 29 и ул. Жукова д. 27, - прокомментировали в понедельник в «Калугатеплосети». - Мы на верном пути к более надёжному отоплению!
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