В Калуге раскопали теплосети на улице Жукова

В городе продолжают готовиться к новому отопительному сезону.

На улице Жукова заменят теплосети, которые не выдержали гидравлических испытаний.

- Объектом внимания стал участок тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Жукова д. 40а. Зона проведения работ по адресам: ул. Жукова д. 29 и ул. Жукова д. 27, - прокомментировали в понедельник в «Калугатеплосети». - Мы на верном пути к более надёжному отоплению!