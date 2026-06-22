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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге раскопали теплосети на улице Жукова

Дмитрий Ивьев
22.06, 12:11
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В городе продолжают готовиться к новому отопительному сезону.

На улице Жукова заменят теплосети, которые не выдержали гидравлических испытаний.

- Объектом внимания стал участок тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Жукова д. 40а. Зона проведения работ по адресам: ул. Жукова д. 29 и ул. Жукова д. 27, - прокомментировали в понедельник в «Калугатеплосети». - Мы на верном пути к более надёжному отоплению!

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