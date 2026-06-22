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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Железцово единственный колодец затопило стоками из-за бобровых плотин

Евгения Родионова
22.06, 15:00
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Об этом в понедельник, 22 июня, рассказал местный житель в комментариях в социальной сети.

По его словам, в деревне коммунальная катастрофа.

— Жители полностью лишены питьевой воды! - пишет мужчина. - Единственный муниципальный колодец затоплен поверхностными стоками из-за бобровых плотин в дорожной водопропускной трубе. Из-за полного бездействия властей мне уже приходилось руками самостоятельно расчищать часть этой запруды, чтобы спасти деревню, но вода снова поднялась! Чиновники устроили «бюрократический футбол»: Минприроды предлагает ждать 1 октября (сезона охоты), защищая «среду обитания бобров» внутри инженерного сооружения. А Минтранс занимается волокитой: 15 июня в системе ПОС они официально обещали расчистить туннель до конца недели, ничего не сделали, а 22 июня перенесли сроки на конец месяца!

— Мы знаем об этой проблеме, уже работаем над её решением, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - Точные сроки проведения работ, к сожалению, указать пока не можем, но прикладываем все усилия, чтобы провести их как можно скорее.

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