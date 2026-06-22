В микрорайоне 906-й базы детская площадка зарастает травой

Об этом в понедельник, 22 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, между домами №5 и №17 на улице Гвардейской всё в зарослях.

— Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за состояние детской площадки? - интересуется горожанка. - Участок зарос, детская горка сломана давно.

— В течение двух недель специалисты выйдут на место для осмотра оборудования, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Для окоса этой территории обратитесь, пожалуйста, в свою управляющую организацию для уточнения сроков и порядка финансирования этих работ.